Нєшка у Коцуре будзе Литературне стретнуце

КОЦУР – У коцурским оддзелєлню Народней библиотеки „Данило Киш” з Вербасу на 13 годзин будзе отримане Литературне стретнуце.

З нагоди Дзецинского тижня, котри означени прешлого тижня и мешаца кнїжки, Дружтво за руски язик, литературу и културу отрима промоцию своїх нових, алє и других виданьох.

У рамикох промоциї буду означени и Поетски нїтки Меланиї Павлович, нашей познатей поетеси, котра написала числени стихи за дзеци.

На штварток, 11. октобра свойо активносци Дружтво представи у Дзецинскей заградки „Дюрдєвак” у Дюрдьове кед подзелї предшколским дзецом сликовнїци „Єшеньска розгварка”, „Хто цо роби”, „Домашнї животинї” и „У нашим краю птички шпиваю”.

