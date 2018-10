ВЕРБАС – Нововербаска парохия Св. Владимира, вєдно зоз парохом о. Иґором Вовком, тих дньох набавела инвалидски кочик єдному свойому парохиянови, Николови Козакивому.

Козакив ма Алцхаймерову хороту хтора вошла до фази кед уж нє може ходзиц, та му кочик бул нєобходни, а зоз тоту акцию о. Вовк и нововербаска парохия указали же ше стараю о своїх парохиянох у потреби.

