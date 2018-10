Отримана Служба за стари и хори особи

КОЦУР – Всоботу, 6. октобра, у рускей грекокатолїцкей церкви Успения пресвятей Богородици отримана свята Служба Божа за стари и хори особи.

За парохиянох котри нє могли сами присц до церкви бул обезпечени превоз, а пред Службу було споведанє и модлєнє пацеркох.

По законченю Служби у церковней сали було духовне друженє старих на котрим шестра Михаила Воротняк наявела же концом мешаца коцурски парохиялни Каритас у сотруднїцтве зоз парохиялним Каритасом Руски Керестур орґанизує друженє старих у просторийох коцурского Каритасу.

