Єден, алє барз важни бод

ДЮРДЬОВ – Внєдзелю, 7. октобра, у дзевятим колє Подручней лиґи Нови Сад Фодбалски клуб „Бачка 1923” зоз Дюрдьова на домашнїм терену дочекал у осмим колє ФК „ТСК”. Гоч змаганє закончене зоз нєришеним резултатом, 1:1 (0:1), „Бачка” барз вельо значи тот єден бод, бо бавела з другопласовану екипу котра у тей лиґи уж традицийно при верху.

Ґол за „Бачку” посцигнул Душан Тривунович у 75. минути.

После того змаганя дюрдьовски клуб пада три места нїжей, и ма исте число бодох як три клуби од штвартого по седме место – 17.

У шлїдуюцим колє ФК „Бачка 1923” з Дюрдьова будзе бавиц на соботу 20. октобра на 15 годзин у Новим Садзе на стадиону ОФК „Младосц” котра перша на таблїчки з 25 бодами.

