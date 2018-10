Нова побида ОФК „Бикич”

ШИД – У осмим колє Медзиопштинскей фодбалскей лиґи Срим, ОФК „Бикич” на госцованю у Сримскей Митровици победзел „Митрос” зоз 3:1, „Гайдук” з Вишнїчева на госцованю у Равню победзел „Зеку Булюбашу” зоз 3:0, а „Обилич 1993” дома у Куковцох победзел „Фрушку гору” з Руми 3:1.

На таблїчки „Обилич 1993” други зоз 17 бодами, „Гайдук” треци и ОФК „Бикич” пияти, а маю по 16 боди.

На нєдзелю 14. октобра, у дзевятим колє, ОФК „Бикич” дочекує „Фрушкогорец” з Мандєлосу, „Гайдук” будзе бавиц процив „Гранїчара” з Обрежу, а „Обилич 1993” одходзи на госцованє до Оґару дзе будзе бавиц процив фодбалерох „Шумара”.

