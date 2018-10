ФК „Русин” поражени у госцох

БАЧКА ПАЛАНКА – У осмим колє Подручней фодбалске лиґи Зомбор, Фодбалски клуб „Русин” поражени у госцох з резултатом 3:0 (2:0) од ОФК „Стари ґрад” з Бачкей Паланки.

После того змаганя „Русин” вецей нє на першим месце на таблїчки, тераз є пияти. После осем одбавених змаганьох ма штири побиди, два пораженя и два нєришени резултати. Ище вше ма позитивну ґол розлику од 10 ґоли, а после того змаганя процивнїцка екипа першопласована.

Судия змаганя бул Ґоран Янкович, а делеґат Милан Крчмар. У идуцим колє „Русин” на домашнїм терену дочека екипу ФК „Оджак”.

