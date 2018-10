Три побиди за верх таблїчки

БАЧКИ ҐРАЧАЦ – У трецим колє Рукометней лиґи сивер „Сивер, Рукометни клуб „Русин” одбавел змаганє у Бачким Ґрачцу процив домашнєй екипи РК „Борец”. РК „Борец” (Бачки Ґрачац) – РК „Русин” 21:27 (13:11).

На терену скоро без публики, „Русин” зазначел трецу по шоре побиду од початку тей сезони. За „Русин” бавели: Гербут (11), Тома (5), Мудри М. (3), Салак (3), Югик (2), Микита (1), Варґа (1), Боянович (1) и Накич, а на ґолу були Милинкович и Мудри В.

Судийове на змаганю були Барзут и Пена зоз Червинки, делеґат Дамир Милєвич, а рукометшох „Русин” на тим змаганю провадзел Дзвоно Планчак.

После того кола „Русин” и далєй на першим месце на таблїчки, зазначел шицки три побиди, односно ма шейсц боди и позитивну ґол розлику од 29 ґоли, а у идуцим колє госцує у Ґакову домашнєй екипи РК „Ґраничар”.

