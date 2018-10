Владикове потримали каритасову кампаню менталного здравя

НОВИ САД – На своїм порядним зашеданю у шедзиску владическей конференциї у Новим Садзе, католїцки владикове у Сербиї 2 октобра потримали кампаню Каритасу з нагоди Шветового дня менталного здравя, котра ше кажди рок означує 10. октобра.

Владикове зоз сликованьом з надписом „Може ше случиц каждому” послали порученє шицким волонтером и активистом цалого националного и владических каритасох у Сербиї, же би потримали тогорочну кампаню процив стиґматизациї особох зоз менталнима почежкосцами и же би кажде поробел голєм дацо на защити и охрани особох котри маю таки почежкосци.

Коло 450 милиони людзох у швеце ма даяке менталне поремеценє, а аж два трецини ше нє усудзує поглєдац помоц пре ганьбу и страх од стиґматизациї.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)