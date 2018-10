И предшколци у коцурскей оводи достали учебнїки

КОЦУР – Вчера, 8. октобра, предсидатель Вивершного одбору Нацоналного совиту Руснацох Желько Ковач спред Одбору за образованє дзецом зоз рускей предшколскей ґрупи у Дзецинскей заградки „Герлїчка”, котри би нарок требали почац ходзиц до першей класи, принєсол учебнїки по руски.

Дзеци зоз рускей предшколскей ґрупи достали и стипендию од 5000 динари мешачно котру буду доставац цали школски 2018/19. рок.

Окрем дзецинскей заградки, Желько Ковач нащивел и Основну школу „Братство єдинство” до котрей однєсол учебнїки за виронауку дзецом котри ше опредзелєли же буду учиц тот виборни предмет у школи.

