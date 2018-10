Конкурс з нагоди Дня Општини Жабель

ЖАБЕЛЬ – Општина Жабель и того року, за Дзень општини, 8. новембра, на Митра, додзелї награди, грамоти и припознаня найзаслужнєйшим гражданом општини, або особом хтори значно уплївовали на жабельску општину.

По конкурсу за награди мож предложиц подприємства, установи и други орґанизациї чийо шедзиско на териториї општини Жабель, гражданох и ґрупи гражданох котри робя, лєбо робели на териториї општини, котри походза з општини, або їх дїлованє вязане за општину, або даєдно место у општини. Буду додзелєни Митрова награда (плакета и пенєжна награда), Митрова грамота и Подзекованє (диплома).

Скупштина Општини Жабель поволує институциї, ґрупи гражданох и поєдинцох же би свойо предлоги з обгрунтованьом послали найпознєйше по пондзелок, 15. октобра по 15 годзин на писарнїцу у Општини, або писмено на адресу Николи Тесли 45, Жабель зоз назначеньом – Комисиї за награди и припознаня Општини Жабель за 2018. рок.

