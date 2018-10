Двойо маляре ше пласовали на Покраїнску смотру

СРИМСКА МИТРОВИЦА – Внєдзелю, 7. октобра, у Ґалериї „Лазар Возаревич“ у Сримскей Митровици отворена 19. смотра подобових творительох аматерох Сриму у орґанизациї Установи за пестованє култури „Срим“ и Союзу уметнїцких творительох аматерох Войводини.

На смотри заступени 77 авторе, а медзи нїма 11-еро зоз општини Шид. Їх роботи оценьовали Єлена Секулич Волянек, дипломована малярка и Сава Степанов, историчар уметносци, хтори за Покраїнску смотру 1. децембра тиж у Сримскей Митровици, вибрали 21 роботу.

На Покраїнску смотру ше пласовали и Лїляна Йованович, малярка зоз Беркасова и Петар Милєнович, маляр зоз Шиду.

