У РКЦ-у будзе Святочни вечар пошвецени Дюрови Латякови

НОВИ САД – На ютре, 11. октобра, у просторийох Руского културного центру (РКЦ) у Новим Садзе, у улїци Йована Суботича число 8, з початком на 20 годзин, отрима ше Святочни вечар, пошвецени 85-рочнїци живота писателя, публицисти и познатого културного дїяча Дюри Латяка.

У програми буду участвовац нашо визначни културни дїяче – Славко Орос, Микола Шанта, Микола М. Цап, Агнета Тимко Мудри и Наташа Макаї Мудрох. За музичну часц задлужени хор „Гармония“. Модератор будзе писатель Владимир Кочиш.

Орґанизаторе Святочного вечара, Вивершни одбор Националного совиту Руснацох и Руски културни центер, а координатор Йовґен Мудри. З тей нагоди, поволани шицки заинтересовани.

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