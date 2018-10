ДЮРДЬОВ – Ютре у Дзецинскей заградки „Дюрдєвак” у Дюрдьове Дружтво за руски язик, литературу и културу орґанизує стретнуце зоз дзецми и виховательками.

Дружтво представи предшколским дзецом сликовнїци „Єшеньска розгварка”, „Хто цо роби”, „Домашнї животинї” и „У нашим краю птички шпиваю”, а предшколски дзеци пририхтаю пригодну програму. Стретнуце почина на 11 годзин.

