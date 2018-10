Медзинародни дзень менталного здравя будзе означени и у Вербаше

ВЕРБАС – Нєшка и у Вербаше будзе означени 10. октобер – Медзинародни дзень менталного здравя, а на штандох у центре городу з тей нагоди свою дїялносц у тей обласци представя шицки образовни установи, здравствени институциї, здруженя гражданох, Национална служба за обезпечованє роботи, установи социялней защити и други.

Штанди поставени на централней площи Николи Пашича и нєшка, помедзи 16 и 18 годзин, а шицки актере означованя того Дня за гражданох пририхтали числени анкети, роботнї, информативни флаєри, промоциї своїх активносцох по питаню менталного здравя.

Окрем того, у наступних двох тижньох, у Канцелариї за младих Општини Вербас, буду отримани безплатни роботнї, индивидуални психолоґийни совитованя, психотерапия за шицки возрости, односно шицких заинтересованих гражданох.

Приявйованє и шицки додатни информациї мож достац на число телефона 064 97 103 43, або на Файсбук профилу Канцелария за младих Вербас.

