Руски язик и за новосадских штредньошколцох

НОВИ САД – У „Бранковим колу” у Новим Садзе пондзелок, 8. октобра, почали годзини руского язика за школярох штреднїх школох у школским 2018/2019. року, а буду ше отримовац кажди пондзелок од 20-21 годзину.

Ґу тому, на соботу, 13. октобра на 13 годзин, годзини руского язика почню и у новосадскей Технїчней школи „Милева Марич Айнштайн”.

Руски язик, як и прешлих рокох, преподава проф. Ванеса Медєши, а поволани шицки штредньошколци хтори прешлого року ходзели на годзини руского язика, а тиж и новоуписаних до штреднїх школох у Новим Садзе же би нащивйовали годзини.

