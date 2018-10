НОВИ САД – Нєшка, 10. октобра, у Керестуре будзе отримана треца схадзка Орґанизацийного одбору (ОО) за пририхтованє Националного швета Руснацох у Войводини, котре будзе означене 19. януара 2019. року у Руским Керестуре.

Схадзка будзе отримана у просторийох Националного совиту Руснацох на 13 годзин, а як Рутенпрес информовал, потераз предложени рамикови концепт преслави и дати даскельо предкладаня о котрих ше члени ОО вияшня на єдней з наиходзацих схадзкох.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)