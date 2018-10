У Коцуре отримана промоция виданьох Дружтва за руски язик

КОЦУР – Вчера, 9. октобра, у просторийох коцурского оддзелєня вербаскей Народней библиотеки „Данило Киш” отримане литературне стретнуце на котрим Дружтво за руски язик, литературу и културу представело свойо виданя, а отримана и програма 12. Поетских нїткох Меланиї Павлович.

Госцох и нащивительох промоциї привитала домашня библиотекарка Весна Радошевич Пешут, а потим Ирина Папуґа и Снежана Шанта пречитали даскельо стихи Меланиї Павлович и Миколи М. Кочиша.

З нагоди Дзецинского тижня и мешаца кнїжки, на промоциї виданьох були школяре руских оддзелєньох, як и предшколци руского оддзелєня коцурскей оводи. Стихи Меланиї Павлович по руски и сербски пречитали и школяре, а приказали и кратку програму котру пририхтали зоз своїма учительками, у котрей рецитовали и шпивали.

Др Юлиян Рамач з тей нагоди школяром представел Словнїк руского народного язика, котри обявени у двох томох и котри на дарунок достала руска предшколска ґрупа дзецинскей заградки „Герлїчка”.

Мр Гелена Медєши школяром представела свойо кнїжки медзи котрима и остатню под назву „З червеним дописане”. Окрем кнїжки, представела и найновши сликовнїци за дзеци котри видало Дружтво за руски язик, литературу и културу.

Наставнїца руского язика у пензиї и наша поетеса Серафина Макаї тиж представела свою найновшу кнїжку под назву „Злагода” зоз котрей школяром пречитала даскельо писнї.

На концу програми представнїки Дружтва за руски язик, литературу и културу свойо виданя подаровали коцурскей библиотеки, а дзепоєдни кнїжки достали и руски оддзелєня Основенй школи „Братство єдинство”, як и руске оддзелєнє дзецинскей заградки „Герлїчка”.

(Опатрене 4 раз, нєшка 4)