Предвиберанкови маркетинґ у „Руским слове”

НОВИ САД – НВУ „Руске слово” понука можлївосц оглашованя шицким лїстином котри кандидовани за виберанки за национални совити националних меншинох у Републики Сербиї, котри буду отримани 4. новембра 2018. року.

Цени котри наведзени у тим ценовнїку треба РАХОВАЦ ДУПЛО, з оглядом же так предвидзене зоз ценовнїком НВУ „Руске слово” за политични маркетинґ, кампанї и виберанки.

Реклами ше прилапює (пре виберанкову цихосц) найпознєйше по вовторок 30. октобер, до 12 годзин, на телефон 021 661 3697, або мейл: office@ruskeslovo.com.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)