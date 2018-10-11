У РКЦ-у нєшкайши вечар пошвецени Дюрови Латякови

НОВИ САД – У просторийох Руского културного центру (РКЦ) у Новим Садзе, з початком на 20 годзин, отрима ше Святочни вечар пошвецени 85-рочнїци живота писателя, публицисти и познатого културного дїяча Дюри Латяка.

У програми буду участвовац нашо визначни културни дїяче – Славко Орос, Микола Шанта, Микола М. Цап, Агнета Тимко Мудри и Наташа Макаї Мудрох. За музичну часц задлужени хор „Гармония“. Модератор будзе писатель Владимир Кочиш.

Орґанизаторе Святочного вечара, Вивершни одбор Националного совиту Руснацох и Руски културни центер, а координатор Йовґен Мудри. З тей нагоди, поволани шицки заинтересовани.

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