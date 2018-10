Паприґарска сезона при концу

РУСКИ КЕРЕСТУР – Паприґарска сезона у Руским Керестуре ше помали приблїжує ґу концу, оберачка и одкуп желєней паприґи тирваю уж два тижнї, а по словох паприґарох, роботи буду закончени штредком идуцого тижня.

Оберачка паприґи почала ище штредком авґуста, закончує ше ю зоз обераньом желєней паприґи котра ше прерабя у хладзальньох. Єст орґанизовани одкуп на даскельо одкупних местох, а понукнута цена за желєну и шатирану паприґу виноши коло 20 динари, а за червену паприґу квалитету другей класи дакус менєй як 30 динари за килоґрам.

Попри одкупних местох, паприґу у валалє мож предац и накупцом котри ище вше приходза до валалу та, як дознаваме од паприґарох, интересую ше за першу класу котрей єст мало, алє ю плаца коло 60 динари за килоґрам, а велї купую и другу класу котра порихтана за преробок.

Тогорочна паприґарска сезона була релативно чежка за керестурских паприґарох. Характеризовали ю вельо векши укладаня, за коло 30 одсто, а урожай менши и за половку. Треба надпомнуц же паприґи було вецей посадзене як прешлого року, а єст поля котри нє зродзели анї тельо же би ше одплацело уложене.

