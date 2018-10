Наявене будованє новей хладзальнї

РУСКИ КЕРЕСТУР – Концом прешлого тижня, на уходзе з правого боку до валалу з напряму Кули, направена приступна драга у двох часцох – ґу процивкаменцовей станїци и ґу першей парцели у индустрийней зони.

Предсидатель Општини Кула Велибор Милоїчич з тей нагоди за локалну телевизию „Ку медия” виявел же правенє приступней драги ґу парцели у индустрийней зони лєм початок планованих роботох, понеже Општинска рада розписала оглашку за предаванє парцели поверхносци 2,2 гектари, за котру заинтересовани єден домашнї инвеститор дзе би требала буц вибудована хладзальня, з меншим продукцийним погоном.

Ушоренє хотарских драгох, односно дильовох у кулскей општини, предвидзене з Явну набавку з котру опредзелєни 20 милиони динари, дзе учасц Покраїнского секретарияту за польопривреду виноши 8 милиони. З тима роботами предвидзене ушориц 12 840 квадратни метери дильовох, после єднодньових роботох на спомнутих локацийох у Руским Керестуре, механїзация преселєна до Кули дзе ше предлужує з планованима роботами.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)