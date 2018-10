Атлетичар Филип Будински освоєл злато у руцаню кулї

РУСКИ КЕРЕСТУР – Шесцеро спортисти Атлетского клуба „Русин” внєдзелю, 7. октобра, участвовали на 18. ОПЕН Нового Саду, дзе Филип Будински освоєл златну медалю у руцаню кулї, з резултатом 11,45м.

Шицки керестурски атлетичаре ше змагали у катеґориї младших пионирох, а попри Будинския, участвовали и Ивона Рац, хтора бежала на 60 метери, як и Андрея Надь, Емина Няради скакала до далєка, Филип Ноґо тиж так, а Александар Драґутинович скакал до висока.

На тим змаганю участвовали вецей як 30 атлетски клуби зоз трох державох и шицко вєдно коло 750 атлетичаре.

Пред тим, 4. октобра, у Червинки отримане Школске општинске першенство у атлетики, на хторим керестурска Школа „Петро Кузмяк” мала коло 15 представительох, а на Окружне змаганє ше пласовала хлапцовска екипа Основней школи, як и шицки поєдинци хтори мали перше, лєбо друге место.

