РУСКИ КЕРЕСТУР – Дом култури Руски Керестур поволує своїх бувших аматерох, окреме фолклорашох, же би опатрели чи им дома нє остало народне облєчиво, обуй, лєбо даєден реквизит з наступу, понеже их з рока на рок єст вше менєй, а потребни су терашнїм аматером.

Пренайдзени предмети мож однєсц до Дому култури кажди роботни дзень од 9-13, як и од 20-22 годзин, лєбо ше явиц на числа телефонох 703-357 и 064/36-18-047.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)