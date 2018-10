У „Добри вечар, Войводино”

НОВИ САД – У першей часци найновшого виданя емисиї „Добри вечар, Войводино” зоз наставнїцами хтори преподаваю руски язик як виборно/проєктни предмет, будзе бешеди о проблемох у настави, а секретар Дружтва за руски язик, литературу и културу Ирина Папуґa, потолкує яки хвилькови статус руского язика у образовней системи.

У другей часци емисиї будзе емитовани прилог о историї рокенрола у Руским Керестуре.

По емисиї „Добри вечар, Войводино” на 21,30 г. будзе реприза нєдзельового ТВ Маґазину, док реприза нєшкайшей емисиї такой на ютре (пияток) вноци на 2 и дополадня на 9 годзин.

