У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У штерацец першим тогорочним числу новинох „Руске слово” рубрика „Тижньовнїк”, попри тим же здогадує же остал ище тидзень за придаванє виберанкових лїстинох, дава звит зоз Шветовей ради РРЛ у Вуковаре.

Рубрика „Нашо места” пише о актуалносцох з Керестура и Вербасу, а ту и прегляд як означени Медзинародни дзень старих у Вербаше и Коцуре.

„Економия” преноши совити фаховцох о шатви жита, а пише и о продукциї паприґи и цибулї у Ґосподїнцох и о отриманей манифестациї „Домашнї шпайз” у Руским Керестуре.

„Култура и просвита” звекшого преноши як означени Дзецински тидзень у наших школох, як и о пририхтованю новей сезони у КПД „Карпати” и активносцох керестурских ґимназиялкох у заєднїцким проєкту у Србобрану, а дати и звит зоз Медзинародного мултижанрового фестивалу „Русин филм фест” котри отримани у Шидзе.

„Мозаїк” у розгварки зоз Сашом Палєнкашом представя його нови албум „Ознова”, док рубрика „Людзе, роки, живот” читачох упознава зоз Кашайову фамелию зоз Керестура, Сивчову фамелию з Вербасу и зоз Савету Гнатко зоз Шиду.

„Духовни живот” пише як преславени Кирбай у Петровцох и о Стретнуцу за дзеци у Водици, а зазначени и искуства троїх младих котри єден рок препровадзели у Школи „Джен” у Италиї и Швайцарскей.

„Спорт” дава резултати наших фодбалских клубох у своїх першенствених лиґох, а анализує роботу здруженя Спортски бависка „Яша Баков” и пише з якима ше почежкосцами стрета у орґанизованю змаганьох.

Як додаток у тим чишлє вишла „Дикица”.

