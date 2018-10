ВЕРБАС – Вчера, 10. октобра, у Вербаше означени Медзинародни дзень менталного здравя, а свою дїялносц у тей обласци ище и нєшка на централней площи представя велї здруженя, институциї и установи.

Вчера на штандох у центре городу свою дїялносц представели ОШ „Братство єдинство”, Ґимназия „Жарко Зренянин”, Ґеронтолоґийни центер Вербас, Национална служба за обезпечованє роботи, Здруженє гражданох „Хоризонт”, Спортски союз Вербас, а вони з тей нагоди нащивительом порихтали роботнї, анкети, як и информативни флаєри.

Нєшка штанди буду поставени од 16 по 18 годзин, а понеже того року принєшена одлука же Дзень менталного здравя нє будзе означовани лєм єден дзень, у наступних двох тижньох у Канцелариї за младих Вербас буду безплатни роботнї, совитовалїща, психотерапия за шицких заинтересованих гражданох.

Шицки активносци буду у просторийох Канцелариї по 26. октобер, а за психолоґийне совитовалїще и роботнї мож ше приявиц прейґ facebook профилу Канцелария за младих Вербас, на число телефона 064 97 103 43, або на мейл адресу jelenakzm.vrbas@gmail.com.

Єлена Антич зоз Канцелариї за младих, хтора орґанизатор тогорочней манифестациї, з тей нагоди подзековала шицким согражданом, институцийом, установом, здруженьом хтори вжали учасц у орґанизациї означованя того значного датуму.

