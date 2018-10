Интеркултуралносц у образованю тема ютрейшей Науковей конференциї

НОВИ САД – У Студентским доме „Европа”, на ютре 13. октобра, будзе отримана Медзинародна наукова конференция „Интеркултуралносц у образованю 2018”.

У рамикох Науковей конференциї буду отримани даскельо пленарни зашеданя у хторих буду участвовац и нашо науковци и професоре, насампредз зоз Оддзелєня за русинистику Филозофского факултету у Новим Садзе – академик Юлиян Тамаш, др Янко Рамач, мср Александар Мудри, Ана Римар Симунович, а свойо доприношенє у викладаньох даю и др Алексей Кишюгас, Мирослав Кевежди и мср Саша Сабадош. ИНтеркултуралносц будзе спатрена з вецей бокох – линґвистичного, образовного и историйного, а проф. др Свенка Савич отрима викладанє на тему: „Доприношенє у розвою екуменизма – Роман Миз (1932-2017)”.

Конференцию орґанизує Педаґоґийни завод Войводини и Филозофски факултет у Новим Садзе.

