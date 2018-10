РУСКИ КЕРЕСТУР – Нєшка на 20 годзин у просторийох Месней заєднїци Руски Керестур будзе штварта порядна схадзка Совиту Месней заєднїци.

Попри прилапйованя записнїку з предходней, на дньовим шоре схадзки будзе приношенє одлуки о прилапйованю предкладаня финансийного плану за 2019. рок зоз проєкцию плану за 2020. и 2021. рок.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)