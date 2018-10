За стари предмети явиц ше до Националного совиту

РУСКИ КЕРЕСТУР – Хто жада подаровац даяки стари предмети за ушоренє и намесценє найстаршей хижи у валалє, треба же би ше приявел до Служби Националного совиту Руснацох. Фаховци зоз Покраїнского заводу за защиту памятнїкох о даяки час приду на терен опатриц тоти предмети и утвердзиц чи одвитую за спомнуту намену.

Як дознаваме од др Миряни Дєкич, консултантки зоз Покраїнского заводу хтора провадзи реконструкцию хижи, же би ше ю намесцело будзе потребне шицко, од посцельох и орманох прейґ текстилних предметох и фиронґох, по глїняну и другу судзину цо ше хасновала у давних часох.

Потебни буду и кросна, кудзель, може и стародавни алат, а поготов би требало шпижову плочу на муровани шпоргет, котри уж вимуровани по прикладу як то дакеди було у каждим обисцу.

Хто ма и жада подаровац спомнути предмети най ше яви на тел. 025/705-222 лєбо 705-333 до служби НС и там достанє подробнєйши информациї о тей акциї.

