Закупец державних апатикох будзе „Galen Pharm”

KУЛА – Вчера отримана схадзка Општинскей ради Кула на котрей єдина точка дньового шора було приношенє одлуки о закупцови дакедишнїх нєдавно завартих державних апатикох на териториї општини Кула.

Єдногласно прилапене найвигоднєйше понуканє Здравственей установи-апатики „Galen Pharm” Беоґрад, Земун. После законченого поступку Явней оглашки за видаванє просторийох державних апатикох у Кули, Червинки, Сивцу, Руским Керестуре, Крущичу и Липару котри у явней власносци Општини Кула, за котри предвидзена рочна квартелїна у виносу 7 милиони 53 тисячи 114 динари.

З таку одлуку би требал буц ришени нєвигодни стан дакедишнїх державних апатикох котри мали насампредз вельки проблем з подмирйованьом з лїками, пре нєвимирени длуства ґу добавячом лїкох.

