Посадзене єшеньске квеце

РУСКИ КЕРЕСТУР – Роботнїки ЯКП „Руском” у рамикох порядних єшеньских роботох до жардинєрох посадзели арвачки, место квеца котре було посадзене през лєто.

Як за Рутенпрес потолковал руководитель услужно продукцийного сектору у Рускому Йоаким Надь, з тей нагоди купени 1 000 арвачки.

– Роботнїки „Рускому” перше виняли ярнє квеце, потим пририхтали жардинєри и тераз го садза. Плановане же би ше засадзело єден шор жардинєрох на пияцу, коло Пензионерского дому и на центру, а потим остаток, коло 300 до 400 фалати, будзе посадзене у Крущичу, понеже ше спомнуте явне подприємство стара и о тим месце – гварел Надь.

