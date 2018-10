Представена виберанкова лїстина „Руснаци вєдно”

ДЮРДЬОВ – Стреду вечар, 10. октобра, у просторийох Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” у Дюрдьове, предствена перша преглашена виберанкова лїстина за наступаюци виберанки за членох Националного совиту рускей националней меншини у Сербиї.

На промоциї предствени шицки дзеветнац особи з виберанковей лїстини „Руснаци вєдно” чийо члени зоз Нового Саду, Руского Керестура, Вербасу, Дюрдьова, Бикичу, Коцура и Бачинцох. Дзевецерих привитал Дюрдьовчан Микола Кухар, котри на штвартим месце тей виберанковей лїстини. О планох и закладаньох бешедовал Борислав Сакач зоз Нового Саду, котри перши на лїстини.

На уходзе до просторийох дзе отримана презентация дзелєни промотивни виберанкови материял з менами особох з лїстини, пенкала и упалячи.

На презентациї були присутни гражданє Дюрдьова и Ґосподїнцох, дюрдьовски священїк о. Михаил Холошняй, як и представителє локалней самоуправи, медзи котрима и Чедомир Божич, предсидатель Општини Жабель, Радован Чолич предсидатель Скупштини општини Жабель, Душанка Джамбас предсидателька Совиту Месней заєднїци Дюрдьов, Душко Михелц, заменїк предсидательки Совита МЗ Дюрдьов и велї други.

По урядовей часци промоциї присутни мали нагоду побешедовац зоз особами з лїстини и послужиц ше зоз закуску и коктелом.

