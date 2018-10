И у вербаских школох ше учи руски язик

ВЕРБАС – У вербаских основних школох учителька Славица Мали з дзецми вошла до нових виволаньох у школским 2018/2019. року, у хторим у ОШ „Светозар Милетич” ма 54 школярох, у Школи „Братство єдинство” 9 школярох и у ОШ „20. октобер” 19 школярох.

У школи „Братство єдинство” учителька Малийова з дзецми роби у двох ґрупох, а тих дньох годзину младшей ґрупи нащивела и директорка школи Славица Шестович.

Учителька Славица Мали тих дньох з дзецми рихта роботи за школски панои и за дзецински часопис „Заградка”, а уж по старовербаским Кирбаю помали почню рихтац програми за Святого Миколая.

У настави хасную кнїжки „Черешньов квиток”, „Ходзим, видзим, чуєм, чувствуєм” и „Ход и час”.

