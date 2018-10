КУМ почина роботу на новим проєкту

КОЦУР – Стреду, 10. октобра, у Месней канцелариї инвалидних и других пензионерох, а у рамикох проєкту Европскей униї „Пионире у пракси” подписани протокол о сотруднїцтве медзи Коцурским здруженьом младих КУМ и Националним парком „Їу Вали” зоз Румуниї, алє и медзи Сербию и Румунию.

Циль протоколу, котри спред КУМ-а и Националного парку „Їу Вали” подписали Стеван Самочета и Ионел Циока, же би помогнул у активносцох и нових проєктох котри буду реализовац на тему очуваня животного стредку.

Подписованє протоколу потримал и предсидатель Општини Вербас Милан Ґлушац котри визначел же свидомосц жительох општини Вербас о очуваню животного стредку на високим уровню и же Општина потрима реализацию того протоколу на кажди можлїви способ.

До прейгранїчних проєктох би требала буц уключена и наша руска заєднїца, та у плану обисц нашо руски места и фаховцови зоз Румуниї презентовац нашо обичаї и културу.

Ионел Циока би концом октобра знова требал присц до Коцура же би ше розпатрело можлївосци конкурованя ище на даєдни проєкти, а члени КУМ-а тиж поволани же би на яр пошли до Румуниї и обишли Национални парк у Румуниї, алє и подписали протокол о предлуженю сотруднїцтва.

