ПРЕДВИБЕРАНКОВА АНАТОМИЯ: Цо обчековaц у обласци култури у новим зволаню Националного совиту

Пред нами виберанки за нове зволанє Националного совиту нашей националней заєднїци. Участвовац у роботи Националного совиту и його комисийох и целох, чесц алє и велька обовязка. Велька обовязка прето же треба за штири роки приношиц дакеди и историйни одлуки у тих обласцох за котри Национални совит задлужени, помириц суєти, розлични думаня и видзеня, и пробовац у датим моменту посцигнуц єдинство при приношеню одлукох котри значни за Руснацох.

Єдна од штирох обласцох за котри задлужени Национални совит то и обласц култури. Обласц котра специфична за нашу народносц, з котру ше видвоюєме алє источашнє збогацуєме ширшу дружтвену заєднїцу у котрей жиєме.

Медзитим одредзиц оптимум вредносцох, критериюми, стратеґийни цилї и приоритети у обласци култури анї кус нє подзековна робота.

Кед же ше ма у оглядзе же културу творя вецей обласци як цо то: литература, музична и сценска творчосц и интерпретация, подобова и применєна уметносц и дизайн, кинематоґрафия и авдио – визуални уметносци, библиотечно-информацийна дїялносц, защита рухомого, нєрухомого и нєматериялного нашлїдста, науково – виглєдовацки и едукативни дїялносци у култури, диґитална творчосц и мултимедиї… вец ше може поставиц питанє дзе ше у тих обласцох, односно ґенерално у облаци култури, находзи руска култура.

За Литературу и литературни живот при Руснацох би ше могло повесц же прежила, од плодних рокох у остатнїх деценийох прешлого вику по стаґнацию у остатнїх двох деценийох.

Музична и сценска уметносц котра активно присутна у скоро шицких местох дзе жию Руснаци, завиши у велькей мири од политики локалних самоуправох дзе жию Руснаци, а тиж так одредзени проблем у самим финансованю прави и нови модел финансованя у котрим ше по моїм думаню Руснаци нє знашли, а то програмне буджетованє.

Зоз формованьом професийного Театра требало створиц предусловия за професийне занїманє зоз тоту файту уметносци, котра при Руснацох ма длугоку традицию. Медзитим, такой на початку новоосновани Театер ше зочел зоз проблемами, насампредз зоз статуснима котри у велькей мири одредзую и материялни стан, а то – Театер основани як институция, а финансує ше як здруженє гражданох без права мац професийно занятих, без средствох за материялни трошки…

Подобова и применєна уметносц у велькей мири завиши од амбицйох и роботи чесних ентузиястох, а тиж так и защита и хаснованє културного нашлїдства. Обидва сеґменти култури як и велї други, звонка зоз рускей културней заєднїци и институцийох.

Подобна ситуация и у авдио – визуелних сеґментох уметносци, окрем твореня и записованя новей музичней творчосци котра дзелї судьбу литератури. Од знїманя и записованя на ношачи звукох по занєдзбаносц.

Члени прешлого зволаня Националного совиту прилапели Националну стратеґию Руснацох як основу за спатранє стану, проблемох, котра тиж так дава и основни стратеґийни цилї и опредзелєня у ришованю стану и проблемох у тих обласцох за котри компетентни Национални совит.

Кед же лїстина на котрей ше находзим, достанє потримовку гласачох будзем ше трудзиц же би ше у обласци култури випочитовало основни стратеґийни цилї зоз Националней стратеґиї, затримало мрежу професийних институцийох, розришовало актуални проблеми, затримало найзначнєйши културни манифестациї и прейґ векшей помоци аматеризму, пестовало национални идентитет Руснацох.

Напевно же ше у тей роботи зочиме и зоз процивнїками. Алє як гварел єден мудри чловек: своїх процивнїкох треба почитовац, бо нам праве вони укажу на нашо гришки, а стари бетяр Чарлс Буковски би на тото додал же „людзе котрих шицки любя нє меняю швет”.

