Споза безплатних услугох – крадза

Вше частейше мож чуц же ше окрада квартелї и обисца, як тоти цо у нїх нїхто нє жиє, так и тоти у котрих биваю старши. Окреме на валалох часто мож стретнуц особи котри предаваю рижни продукти, а медзи нїма и тоти цо сцу войсц нука, наприклад, указац вам цо маю на предай.

Зоз Полицийней установи Нови Сад надпоминаю же треба буц барз осторожни зоз нєпознатима людзми у блїзших контактох, а то пошведочели и Мария Балїнт и єй дзвивка Ганча Ковач зоз Дюрдьова.

Концом септембра, на главней улїци у Дюрдьове, єдна женска особа, коло трицец рокох, з чарнима длугшима власами, понукала безплатни медицински услуги.

Представела ше як медицинска шестра котру послали з новосадского шпиталю до жабелькей општини, котра нїби худобна, и нє може шицким пациєнтом дац найпотребнєйпи медицински услуги.

МАЮ ДОБРИ МАРКЕТИНҐ КЕД ШЕ ПРЕДСТАВЯЮ

– Вше сом замкнута, нє отверам нєпознатим и осторожна сом ґу шицким котрих нє познам, алє того дня ше случело цошка цо сом нє могла анї подумац – виприповедала Мария Балїнт. – З дзивку Ганчу сом шедзела у кухнї. У єдней хвильки наишла млада особа, потолковала нам же хто ю послал и же понука основни медицински услуги. И нательо була упарта и допита же сом єй дала же би ми вимерала прицисок и вимасирала шию и плєца – гварела Мария котра ма 88 роки, алє цали час нє мала довириє до тей особи.

Таку пребарз упарту вец до свойого обисца одведла и Ганча Ковачова.

– Вимерала ми прицисок и вимасирала ме. Нє верела сом єй, а окреме, кельо ше розумим до основних медицинских апаратох, чудне ми було же масажер хрибта мера и прицисок, алє твердзела же так роби. Випитовала велї приватни ствари котри би ю нє требали интересовац, як и з ким жиєм, кого єст дома. Вец ми шицко було ясне, швидко сом ю випровадзела и мерковала кадзи пошла – гварела Ганча Ковач.

Пошвидко поволала сушеду до котрей пошла тота, нїби медицинска шестра, та єй сушеда гварела же ю нє прияла, алє же видзела же ю вонка, у напряме ґу Шайкашу, причекла єдна особа.

– Анї сом нє подумала же ше враца до моєй мацери, алє сом ю пошла обисц и мала сом цо видзиц. Поволали зме полицию и вони направели записнїк – гварела Ганча.

УПАРТИ СУ, ЛЮБЕЗНИ, АЛЄ И СТРАШA

Тота, цо ше представела як медицинска шестра, врацела ше до андї Балїнтовей и начишльовала велї вигодносци, медицински услуги и третмани котри дава єй установа и же би ю могли так нащивйовац поряднє. Часто хасновала мена хоротох и чежки здравствени ситуациї од котрих ше боя шицки, та так страшела и андю Балїнтову.

– Гварела вона мнє же ше враци, алє то дзивка Ганча нє чула, а я нє знала же нє чула. Кед ше врацела, ознова ме масирала же би установела и потвредзела якиш резултати котри „видзела” з першу масажу. Док ме масирала гварела ми лєм най бешедуєм. Здогадуєм ше же мала длуги нохци. У єдней хвильки сом чула дзвери, алє ми гварела же ше нїч нє чуло. Алє, кед сом станула, видзела сом отворени дзвери и попреврацане, а док сом ше обрацела, анї тей цо ме масирала нє було – виприповедала Мария Балїнтова.

Тоти цо сцу дакого покраднуц, добре убавени и намагаю ше роздвоїц людзох же би остали сами дома. З допису з Министерства нукашнїх дїлох дирекциї полициї, Полицийней управи Нови Сад нам гварене же робя на розшвицованю шицких околносцох и пренаходзеню осумнїченого за виновне дїло чежкей крадзи од 25. септембра.

Наведзене же су упознати зоз приповедку и же полиция совитує гражданом же би ше були барз осторожни у ситуацийох кед нєпозната особа жада войсц до їх обисца, дацо предац або дац даяку услугу. Алє и же, кед мож, треба превериц чи их наисце послала институция, або подпиємство на котре ше поволую, або глєдац идентификацийну документацию котра то потвердзує. Иншак их нє треба пущац до обисца, а о тим треба обвисциц найблїшу полицийну станїцу.

