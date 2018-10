Хор „Гармония” того викенду наступи у Словацкей

НОВИ САД – Члени новосадского Хору грекокатолїцкей церкви св. апостолох Петра и Павла и Руского културного центру на соботу и нєдзелю буду госцовац на 28. Фестивалу духовней писнї у Снїни, у Восточней Словацкей.

На соботу пополадню „Гармония” наступи у месце Хостовице, на концерту здогадованя на Василя Худїка, хтори пред даскельо роками умар у Дюрдьове.

На нєдзелю предполадньом, 14. октобра, Хор будзе шпивац Службу Божу у новей грекокатолїцкей церкви у Снїни, а Фестивал духовней писнї у Доме култури почина на 14 годзин. Того року на Фестивалу, попри домашнїх хорох зоз Словацкей, наступя и хори зоз України и Сербиї. На Фестивалу ше презентує восточни церковни шпив.

Делеґациї хорох у пополадньових годзинох приме городоначалнїк Штефан Миловчик.

До того госцованя приходзи дзекуюци Союзу Руснацох Українцох Сербиї и його длугорочного сотруднїцтва зоз Союзом Русинох-Українцох зоз Републики Словацкей. На Фестивал зоз хором одходзи и делеґация Союзу Руснацох Українцох Сербиї.

