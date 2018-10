У новосадскей матки отримани вечар Дюру Латяка

НОВИ САД – У просторийох Руского културного центру (РКЦ) у Новим Садзе штварток, 11. октобра, отримани Шветочни вечар пошвецени 85-рочнїци живота писателя, публицисти и нашого познатого културного дїяча Дюру Латяка.

О вецейдеценийней роботи Дюру Латяка у нашей култури и явним живоце, и його значеню и доприношеню розвою рускей националней заєднїци на тих просторох бешедовали вецей його колеґове и сотруднїки. Латяка як литерату представел одвичательни редактор Видавательней дїялносци НВУ „Руске слово” и писатель Микола Шанта, о Латяковей публицистичней роботи бешедовал редактор „Шветлосци” и публициста Микола М. Цап, редакторка Музичней редакциї радио РТВ Агнета Тимко Мудри представела Дюру Латяка як шпивача и текстописателя, а директор РНТ „Петро Ризнич Дядя” и колеґа ґлумец Славко Орос спатрел сущне доприношенє Дюри Латяка нашому театралному животу.

Як замерковал писатель Владимир Кочиш, домашнї и модератор Шветочного вечара, могло би днями бешедовац о Латякови, а же би була спомнута лєм часточка того цо робел, роби и планує робиц. Кажде зоз бешеднїкох на свой способ презентовал импресивни податки з творчей биоґрафиї Дюру Латяка, алє шицки визначели єдну характерну нїтку хтора Латяка одредзела нє лєм як велького роботнїка и дїяча, алє и чловека – же себе нїґда нє дрилял до першого плану, алє насампредз помагал, учел и потримовал других.

Директорка РКЦ Наташа Макаї Мудрох на Шветочним вечару гуторела вибрани Латяково стихи и пречитала виривок з пригодного тексту хтори з нагоди 85-рочнїци Дюри Латяка написал Юлиян Пап, а у музичней часци наступел Хор „Гармония“, у хторим, иншак, Латяк и нєшка активно шпива.

Шветочни вечар Дюру Латяка орґанизовали Вивершни одбор Националного совиту Руснацох и Руски културни центер, а координатор бул Йовґен Мудри.

