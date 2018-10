На ютре ше и у Дюрдьове годно уписан до ОВС

ДЮРДЬОВ – На ютре, 13. октобра, у Месней канцелариї Дюрдьов будзе орґанизоване уписованє до Окремного виберацкого списку (ОВС) полнолїтних гражданох котри ше по тераз нє уписали, а котри тото нє сцигую покончиц през тидзень.

Уписованє будзе тирвац од 8 по 15 годзин и муши ше особнє присц.

После 19. октобра же годно уписац у Жаблю у будинку Општини Жабель при Предраґови Топич котри задлужени за ажурованє виберацких спискох, а вецей информациї мож достац на 021/210-22-90, у Дюрдьове у будинку МЗ Дюрдьов 021/210-23-14 и Месней канцелариї Ґосподїнци контакт 021/210-23-15.

