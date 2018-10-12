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Рутенпрес

На ютре ше и у Дюрдьове годно уписан до ОВС

автор сас 12. октобер 2018

ДЮРДЬОВ – На ютре, 13. октобра, у Месней канцелариї Дюрдьов будзе орґанизоване уписованє до Окремного виберацкого списку (ОВС) полнолїтних гражданох котри ше по тераз нє уписали, а котри тото нє сцигую покончиц през тидзень. 

Уписованє будзе тирвац од 8 по 15 годзин и муши ше особнє присц.

После 19. октобра же годно уписац у Жаблю у будинку Општини Жабель при Предраґови Топич котри задлужени за ажурованє виберацких спискох, а вецей информациї мож достац на 021/210-22-90, у Дюрдьове у будинку МЗ Дюрдьов 021/210-23-14 и Месней канцелариї Ґосподїнци контакт 021/210-23-15. 

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