НОВИ САД – Нєшка рано у Новим Садзе умар Михайло Рамач, дакедишнї главни и одвичательни редактор Рускей редакциї Телевизиї Нови Сад.

Михайло Рамач народзени у Дюрдьове, 7. авґуста 1943. року. Закончел Вишу економско–комерциялну школу у Новим Садзе, абсолвовал на Економским факултету у Суботици, а познєйше закончел Новинарску школу Югославянского институту за новинарство зоз Беоґраду.

Нєполни штири роки робел у Будовательним подприємстве „Трудбеник” и Индустриї меса „Венац” (нєшкайша „Неопланта”) з Нового Саду.

До РНС пришол 19. марца 1968. року. Як сотруднїк правел прилоги зоз привредней проблематики за теди єдину информативну емисию – Радио новини. Бул єден з новинарох хтори ушорйовали дньову информативну емисию, а вєдно зоз Мироном Жирошом пририхтовал 45-минутову „Емисию за валал”.

Як 1975. року почало емитованє ТВ програми, вєдно зоз другима новинарами, робел прилоги зоз привреди–польопривреди и валалу.

Од 1. априла 1981. приходзи до дзелєня заєднїцкей новинарскей часци Редакциї на Радио и на ТВ, а з тим и до формованя окремней ТВ редакциї, кед и Рамач преходзи до ТВ редакциї. О кратки час є поставени за главного и одвичательного редактора. Рамач на тим месце бул нєполни два мандати кед є 1988. року у ткв. Йоґурт револуциї розришени.

Наградзени є за програмски витвореня, и за авторски прилоги у „Емисиї за валал”, хтора преглашена за найлєпшу на Фестивалу радия у Охриду, дзе участвовали шицки републични и покраїнски радио станїци зоз цалей СФРЮ. Достал и Плакету РТВ и ище даскельо припознаня, а до пензиї пошол 1. мая 2004. року.

Випровадзанє Михайла Рамача на його остатню драгу будзе на пондзелок 15. октобра на 11,15 годзин на Новим городским теметове у Новим Садзе.

