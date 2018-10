Подобова колония „Коцур 2018” будзе нєшка у Коцуре

КОЦУР – Месни одбор Рускей матки з Коцура нєшка, 13. октобра, у Етно клубу „Одняте од забуца”, орґанизує 15. по шоре Подобову колонию „Коцур 2018”, котра будзе тирвац од 10 по 17 годзин.

Очекує ше же на Подобовей колониї, окрем домашнїх, буду участвовац и маляре зоз Вербасу, Руского Керестура и Кули, як и школяре коцурскей Основней школи „Братство єдинство” зоз свою наставнїцу подобовей култури Марияну Петричевич.

Вистава малюнкох котри настаню на тей колониї, на шлєбодну тему, планована под час наиходзацей Културней манифестациї „Костельникова єшень”.

Нєшка ше, як наявели зоз Месней заєднїци Коцур, очекує и приход госцох зоз Прокосовичох зоз Републики Босни и Герцеґовини, з валалу з котрим Коцур побратимени уж скоро штири децениї. Очекує ше приход делеґациї, на чолє з чолнима людзми того валалу, зоз обласцох спорту, политики и култури. Вони тиж нащивя Етно клуб „Одняте од забуца” и уметнїкох на Подобовей колониї.

