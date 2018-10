ДЮРДЬОВ – У церкви Рождества Пресвятей Богородици у Дюрдьове на нєдзелю, 14. октобра, будзе Служба Божа за школярох.

Служба будзе на 10 годзин, а школяре достаню благослов и молитву за успишни школски рок.

