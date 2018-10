Того викенду „Руска по журки”

РУСКИ КЕРЕСТУР – У керестурскей „Мензи”, нєшка на 20 годзин, будзе отримана журка по руски „Руска по журки” котру орґанизую млади спред Здруженя „Pact Ruthenorum”. Журка будзе.

Перше планована проєкция штирох часцох филму Славка Виная „Rock n roll у Керестуре” котре почнє на 20 годзин, а потим од 22 почнє журка дзе наступя лєм руски виводзаче. Музична часц почнє з наступом Александри Русковски, потим „Crazy Cousins”, a после нїх бенд без мена у составе − Кристина Афич, Павле Рац, Жарко Остоїч и Михаїл Римар.

Уход на журку безплатни, а поволни шицки млади котри розположени за друженє з модерну руску музику.

