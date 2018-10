КУЛА – У Крамеровей улїци у Кули, нєшка од 8 по 20 годзин, будзе отримани перши Фестивал квеца, на котрим наявене участвованє вецей як 40 викладачох зоз цалей Сербиї.

Попри предайней часци Фестивалу, будзе орґанизована културно-забавна програма котра почнє од 10 годзин. Любителє квеца буду мац нагоду опатрац и куповац по вигодних ценох продукти продуковательох и дистрибутерох квеца.

Орґанизатор Фестивалу Туристична орґанизация општини Кула, а покровитель Општина Кула.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)