КОЦУР/ДЮРДЬОВ – Нєшка, 13. октобра, орґанизаовани упис до Окремного виберацкого списку (ОВС) у двох месних заєднїцох – Коцур и Дюрдьов.

У Месней заєднїци Коцур будзе орґанизоване уписованє до ОВС од 13 по 19 годзин, зоз павзу од 15,30 по 17 годзин.

У Месней канцелариї Дюрдьов уписац ше годно од 8 по 15 годзин и муши ше особнє присц.

Шицки информациї о упису до ОВС, як и прегляд по местох дзе ше мож уписац, мож пречитац и на правим боку нашого сайту.

