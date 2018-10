НОВИ САД – У ютрейшим ТВ Маґазину будзе прилог о продукциї яблукох и о тим як ше одвива вибудов новей индустрийней зони у Керестуре. Ґу тому, зазначена 85-рочнїца живота нашого писателя, публицисти и познатого културного дїяча Дюри Латяка у РКЦ-у, а у прилогу зоз Заводу за културу войводянских Руснацох патраче дознаю як чече идентификация особох зоз фотоґрафийох на склу, и хтори активносци у тим тижню по наших местох орґанизовало Дружтво за руски язик, литературу и културу.

Будзе и прилог зоз журки за младих хтору у Керестуре орґанизує Пакт Рутенорум, и о тим як мож достац сениорску карточку у општини Кула.

Реприза ТВ Маґазину будзе такой на пондзелок вноци на 2 г. и на штварток на 21,30 г. (по емисиї „Добри вечар, Войводино”).

