Ентузиязем зоз планом

После нашого напису у прешлим чишлє „Руского слова” о блїзким законченю роботох коло обнови найстаршей хижи у Руским Керестуре, у хторим тиж и поволанка читачом, насампредз Керестурцом, же би за єй опреманє по своїх пойдох и куньговикох поглєдали, стародавни, автентични предмети, нєшка нєпотребни и давно заруцени, читаче ше одволали. Вецей особи ше у нашей редакциї пробовали презнац же як и дзе мож придац дацо з домашнєй старини.

Одвит зме достали од компетентних з Националного совиту Руснацох и Покраїнского заводу за защиту памятнїкох култури, институцийох хтори и ношителє обнови нашей найстаршей хижи. Гваря, затераз досц лєм приявиц ше до Совиту (на телефони 025/705-222, 025/705-333, лєбо на мейли rusovit@mts.rs, www.rusini.rs), охабиц контакт и повесц же яки то предмети, алати чи мебель, а потим их буду контактовац фаховци з Покраїнского заводу и Музею Войводини за конкретну пораду и нащиву. Понеже ше опреманє ентериєру обновеней хижи планує на яр, на тот способ ше сце обкеровац же би ше предмети громадзели, нє лєм прето бо нєт адекватни простор за їх дочасове чуванє, алє и же би ше нє приношело дацо цо амбиєнтално нєуклоплїве, лєбо нєавтентичне за одредзени период. Нє треба ше увредзиц, лєбо погнївац, кед фаховци дацо нє зосцу. Єдноставно, нє шицко цо думаме же „старе”, наисце и автентичне и припада часом „од приселєня”. Наприклад, перша ґаздиня хижи на Вельким шоре, сиґурно нє шила на „Синґеровей” машини, анї по воду нє ишла з плехову „бобату” канту, гоч яки да су стари и отлучени…

Случело ше же сом през викенд на РТВ одпатрел два репортажи о етно-хижох у нашим окруженю. На „5казаню” Бори Отича бул прилог о младому чловекови у єдним банатским „солунским” валалє хтори за свою душу прадїдовске обисце оправя и опрема най будзе таке як є збудоване у колонизациї. З почитованя, а жаль би му було пущиц най хижа спаднє. Уж дома и по сушедстве назберал громаду старини. Медзитим, у тим обисцу ше донєдавна жило. Кажда ґенерация цошка оправяла, доправяла, докупйовала, олєгчовала себе живот у и нєшка скромним обисцу, та досц чежко врациц хижу до автентичного стану. Ютредзень, на словацкей „Дуговки” представена етно-жижа у Селенчи. Обисце будоване у скоро истим периодзе, алє цалком иншаке. Видно же було богате, ґаздашске. Так є тераз и обновене, и опремене, уживанє видзиц. И ту почало од приватней инициятиви, алє потримовку дали и институциї, здруженя, власци, робело ше по плану и етноґрафских стандардох… з єдним словом, национални проєкт. Медзитим, тото цо могло видзиц у обидвох приповедкох, то иста щира радосц у очох кед домашнї указовали резултат своєй роботи. Резултату нє будзе без ентузиязму, алє нєобходни и план.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)