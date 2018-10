ВЕРБАС – Вчера, 14. октобра, у Церкви Покрова Пресвятей Богородици у Старим Вербаше преславени Кирбай, а после малей Служби Божей отримана и Архиєрейска служба Божа хтору предводзел наш апостолски еґзарх, преосвящени владика кир Георгий Джуджар.

На Служби служели и паноцове з наших парохийох – декан бачки о. Владислав Рац парох коцурски, керестурски парох о. Михайло Малацко, пензионовани професор дохтор Яков Кулич зоз Коцура, пензионовани паноцец о. Яков Новак зоз Заґребу, єромонах парох кулски о. Дамян Кича и капелан керестурски о. Владимир Медєши.

Владику и шицких госцох привитал домашнї парох о. Алексий Гудак хтори з тей нагоди гварел же дзекуюци Богу Нєбесному и владики и його благослову, того року на церкви у Старим Вербаше вельо поробене.

Под час Служби парохиянох споведал парох о. Иґор Вовк з Нового Вербасу, а после Служби за шицких присутних було порихтане ошвиженє у одборнїци.

По Служби бул обход коло церкви и читанє евангелийох, а у улїки Сивч Йовґена, у хторей ше и находзи старовербаска парохия, през дзень отримана вашарска часц, хтора того року пре красну хвилю була и крашнє нащивена.

