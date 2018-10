БЕОҐРАД – Пре интензивни польопривредни роботи и роботи на отвореним, Управа за позарядово ситуациї спозорює гражданох же по Закону о защити од огня забранєне спальовац сцернянку, рошлїнски остатки и шмеце на отвореним просторе.

Тиж так, забранєне палєнє огня у лєше и на 200 метери од рубца лєса, окрем на означених местох. У периодзе кед пририхтую жем, парасти часто спалюю коровче и сцернянку, та иснує опасносц же ше огень пренєше на сушедни парцели, овоцнїки и други обєкти, цо може спричинїц вельку материялну чкоду.

Часто ше спалює суху траву и рошлїни коло драгох, та густи дим може спричинїц транспортни нєщесца. На гражданох ше апелує же би кажди огень котри обача приявели полициї.

Кари за нєдошлєбодзене палєнє рошлїнох и шмеца виноша од 10 000 по 50 000 динари за физични особи, а за поднїмательох од 150 000 по 500 000 динари.

