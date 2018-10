Олена Папуґа у писме ОЕБС-у вимага почитованє закона

БЕОҐРАД – Прешлого тижня ношителька лїстини „Буц и остац РУСНАК – ОЛЕНА ПАПУҐА”, хтору поднєсло Здруженє „Руска лиґа”, Олена Папуґа, котра источасно и народна посланїца, пре нєреґуларносци з котрима ше зочую скоро шицки национални заєднїци у предвиберанковим поступку, послала писмо шефови Мисиї ОЕБС у Сербиї Андрейови Орицийови.

Папуґова у писме спозорела на значне звекшанє числа виберачох котри уписани до окремних виберацких спискох у одношеню на прешли роки а, як визначела, тоти особи нє припадаю тим етнїчним заєднїцом. Попри тим, обачене и виписованє особох зоз окремних спискох без їх знаня, до чого ше и сама прешвечела кед придавала лїстину котрей є ношитель.

У писме назначени и други почежкосци з хторима ше припаднїки и других националних меншинох стретали кед оверйовали подписи потримовки за свойо лїстини.

Олена Папуґова замодлєла за почитованє закона и ровноправни условия за шицких учашнїкох на наиходзацих виберанкох, пре вибудов дружтва у котрим национални совити шицких националних заєднїцох буду робиц у їх найлєпшим интересу.

Пре подобни нєреґуларносци у предвиберанковим поступку подобне писмо панови Орицийови упуцели и дзепоєдни други национални заєднїци, а писмо котре Папуґова написала пренєсли вецей медиї.

